Россия планирует заключить безвизовые соглашения с 11 странами — в список попали Мексика и Саудовская Аравия

Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

— Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств, а это: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, — находятся на различных стадиях проработки, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что процесс согласования договоров является «улицей с двусторонним движением», из-за чего результат переговоров зависит не только от российской стороны.

Фото: pixabay.com

Напомним, за безвизовый режим с Россией выступает и Иран. Сейчас в этой стране отменены визы для тех, кто приезжает в рамках групповых туристических поездок.



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Айрат Назипов