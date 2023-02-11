«Институт развития городов Татарстана»: в Казани плохо убирают снег во дворах и не расчищают проезды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани некачественно проводят уборку снега во дворах и не расчищают муниципальные проезды, указала на совещании в доме правительства республики директор Фонда «Институт развития городов Татарстана» Наиля Зиннатуллина, представляя данные о зимней эксплуатации дворов многоквартирных жилых домов в разрезе районов.



Управляющих организации оценивали по таким критериям, как обработка обращений граждан, содержание двора зимой, состояние установленного во дворах оборудования, участие в обучающих мероприятиях по теме «Содержание и эксплуатация дворовых территорий». Был представлен рейтинг управляющих организаций.

При установленном целевом показателе в 80% в Лаишевском и Нурлатском районах выявили меньший показатель в категории «качество обработки обращений граждан». Кроме Казани, ненадлежащим образом проходит уборка снега с площадок в Балтасинском Сабинском, Пестречинском районах. Стенды с правилами пользования оборудованием отсутствуют на площадках в Бугульминском, Лениногорском, Нурлатском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах. Оборудования повреждено в Бугульминском и Черемшанском районах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Идет последний месяц зимы, но до сих пор не ликвидированы последствия декабрьских снегопадов. За некачественную уборку в Казани оштрафовали 542 компании, однако жалоб в «Народный контроль» только за последнюю неделю в два раза больше.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на прошлой неделе поручил руководителям городов и районов республики усилить работы по зимнему содержанию пешеходных зон.

Мэрия Казани и подрядчики объясняют недостаточную уборку снега и гололед нехваткой рабочей силы. Сотрудники подрядных организаций утверждают, что не успевают бороться с гололедом. Поскольку техника не справляется, приходится работать вручную.

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Маргарита Головатенко