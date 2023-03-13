Бывший казанский чиновник стал председателем комитета внутренней политики администрации Томской области

Председателем комитета внутренней политики администрации Томской области назначили 34-летнего Егора Тимофеева, который на протяжении десяти лет трудился на муниципальной службе в Казани. Соответствующее решение принял губернатор региона Владимир Мазур, сообщает местная администрация.

— Егору Тимофееву предстоит придать новый импульс работе нашего комитета внутренней политики. Нам нужна перезагрузка в работе с НКО и общественными движениями, конфессиями и диаспорами, да и по другим направлениям тоже. Техническое, гуманитарное и юридическое образование говорят о Тимофееве как о человеке разностороннем, — рассказал Владимир Мазур.



Фото: commons.wikimedia.org

Егор Тимофеев родился 31 марта 1988 года в Казани. В 2010-м окончил Казанский государственный технический университет имени Туполева по специальности «стандартизация и сертификация» и Академию стандартизации, метрологии и сертификации по специальности «внутренний аудит системы менеджмента качества». В 2015-м получил диплом КФУ по специальности «религиоведение».

Трудовой путь начал в 2010 году инженером во Всероссийском НИИ расходометрии. С 2012-го работал в аппарате исполкома Казани, пройдя путь от главного специалиста отдела протокола организационного управления до заместителя начальника отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями. С 2021-го — начальник отдела анализа, стратегического развития и территориального планирования во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

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Айрат Назипов