Байден выступит с обращением по защите американской банковской системы

Президент США Джо Байден анонсировал свое заявление, связанное с защитой американской банковской системы.

— Я выступлю с обращением о том, как мы будем поддерживать устойчивой банковскую систему для защиты исторического экономического восстановления, — говорится в сообщении.

Он также заявил, что по его распоряжению глава Минфина США и директор по национальной экономике все выходные посвятили поискам решения проблем в связи с банкротством одного из крупнейших американских банков - Silicon Valley Bank and Signature Bank, которое было найдено и позволит защитить американских рабочих и малый бизнес, а также финансовую систему страны.

— Решение гарантирует, что доллары налогоплательщиков не окажутся под угрозой, — приводит "РИА Новости" его слова.

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в стране не собираются спасать обанкротившийся SVB. По словам Йеллен, одной из приоритетных задач американских властей сейчас является не допустить цепную реакцию из-за краха SVB. Она также отметила, что ситуацию нельзя сравнить с финансовым кризисом 2008 года, когда правительство было вынужден спасать десятки банков, чтобы не допустить краха сферы.

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Илина Хакимова