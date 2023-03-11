В МИД России прокомментировали идею Зеленского о переименовании России в Московию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поручение президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы изучить вопрос о переименовании России в Московию, является свидетельством попытки создания из Украины «анти-России».

— Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России»,— написала она у себя в телеграм-канале.

Накануне украинский лидер в ходе вечернего обращения поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю изучить вопрос о переименовании России в Московию. Зеленский отметил, что данный вопрос требует «тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия».

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Антон Гаврилов