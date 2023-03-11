Фон дер Ляйен поблагодарила Байдена за помощь в избавлении от энергозависимости от России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поблагодарила президента США Джо Байдена за помощь в избавлении от энергозависимости от России.

— Вы нам очень помогли, когда мы захотели избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива, вы нам очень помогли, увеличив поставки сжиженного природного газа, помогли пройти через энергетический кризис, — сказала глава ЕК.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

После встречи с американским лидером глава ЕК рассказала, что также в рамках беседы обсуждался вопрос санкций против России.

По итогам переговоров стороны опубликовали совместное заявление — они договорились работать совместно по вопросу повышения энергетической безопасности Европы. Также отмечалось, что ЕС и США станут координировать усилия по поддержке энергобезопасности Украины и «ее дальнейшей интеграции в энергетические рынки Европы».

7 марта глава ЕК заявила, что Россия на 80% сократила поставки газа в страны Евросоюза (ЕС). Также она добавила, что ЕС всеми силами стремился избавиться от энергетической зависимости от Москвы сразу после начала спецоперации.

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Антон Гаврилов