Владельцы квартир в казанской многоэтажке жалуются на соседство с котельной — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Владельцы квартир в новой казанской многоэтажке в поселке Дербышки жалуются на соседство с котельной. Будущие новоселы не знали о том, что их новый дом сдадут рядом с трубой, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— На макете о трубе речи нет. На макете даже трубы нет. Никто о ней не говорил. Приведите нас сюда и скажите, что вот тут труба будет и котельная… Но об этом речи не было. На момент покупки никто не задумывался об этом. Это 100%, — рассказал владелец квартиры дома №1 по улице Стадионная.

Жильцы обратились с этим вопросом к застройщику. Его руководитель сообщил, что котельная была в плане с самого начала. Она питает теплом половину Дербышек, включая и новую высотку.

— Труба есть и будет. Никуда она не денется. Если кому-то что-то не нравится, то пожалуйста, всегда можно расторгнуть договор и получить деньги, — рассказал гендиректор компании-застройщика Эмиль Хуснутдинов.

В свою очередь Госстройнадзор республики подтвердил, что у застройщика были все необходимые документы. Как отметили в ведомстве, разрешение на строительство было выдано в сентябре 2020-го года.

— На проект строительства получены положительные заключения экспертизы, выданные ООО «Поволжская негосударственная экспертиза». Данные заключения свидетельствуют о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов, пожарной, санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, — рассказали в ведомстве.

По действующим санитарным правилам, санитарно-защитная зона должна составлять 100 метров, но в этом случае она составляет 20 метров. В Роспотребнадзоре отметили, что согласно законодательству, разрешается уменьшение этой дистанции, если для этого есть обоснование.

— Для котельной был разработан проект санитарно-защитной зоны. Согласно этому проекту, результатами расчетов было подтверждено отсутствие формирования за контурами указанной котельной химического и физического воздействия, которые бы превышали санитарно-эпидемиологические требования, — рассказала заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по РТ Рамзия Галлямова.

В Роспотребнадзоре отметили, что жильцы могут обратиться к ним для проведения лабораторных исследований пара на наличие вредных веществ.

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Айрат Назипов