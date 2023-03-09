Пожарных в Татарстане не будут наказывать за ущерб при оправданном риске

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В закон «О пожарной безопасности» в Татарстане внесли изменения, согласно которым пожарных республики не будут привлекать к ответственности за ущерб здоровью спасаемых или имуществу, если был оправданный риск. Соответствующий документ подписал раис РТ Рустам Минниханов.



Согласно изменениям, привлекаемый к тушению пожара и проведению аварийных работ личный состав пожарной охраны, включая руководителя тушения пожара, в условиях оправданного риска или крайней необходимости «могут освобождаться от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, личного состава пожарной охраны, иных участников тушения пожара или их гибель в соответствии с законодательством РФ».

Закон распространяется и на иных участников тушения пожара, если они действовали в условиях оправданного риска.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ограничения на привлечение к ответственности пожарных, в конце декабря 2022 года.

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Маргарита Головатенко