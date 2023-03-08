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В Набережных Челнах откроют выставку молодых художниц «Кушылу»

12:25, 08.03.2023
В Набережных Челнах откроют выставку молодых художниц «Кушылу»
Фото: Чаллы театр/vk.com

Сегодня, 8 марта, в выставочной зоне Набережночелнинского государственного татарского драматического театра им. Аяза Гилязова пройдет открытие выставки «Кушылу» молодых челнинских художниц Анны Роотман и Камиллы Галиуллиной.

Она откроется в 15.00. Гости смогут увидеть картины и арт-объекты художниц, концептуальные перформансы и посетить экскурсию от авторов выставки.

— Главная тема работ — женская идентичность и поиск себя в современном мире, где женщина и ее чувства живут вопреки сложившимся обстоятельствам. Экспозиция включает в себя переплетение разных символов и образов, где красной нитью проходят проблемы: самореализация, свобода, право женщины быть нестандартной, эмансипация, — рассказали «Реальному времени» организаторы.

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Айрат Назипов
ОбществоКультура Татарстан

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