Глава Минобрнауки высказался за сокращение срока обучения в магистратуре до одного года

Срок обучения в магистратуре может составить один год. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

— В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год, — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

На данный момент срок обучения в магистратуре составляет два года.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Напомним, Владимир Путин, оглашая 21 февраля послание Федеральному собранию, предложил вернуться к базовой системе подготовки специалистов в вузах, синтезировав лучшее из опыта СССР и последних десятилетий. При этом он обратил внимание, что переход необходимо сделать плавным.

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Айрат Назипов