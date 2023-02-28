В ряде домов Кировского и Вахитовского районов Казани ожидается отключение воды

В ряде домов Кировского и Вахитовского районов Казани ожидается отключение воды. Это связано с работами по замене запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода по улице Боевой, сообщает МУП «Водоканал».



Подачу воды прекратят с 01:00 1 марта до 09:00 2 марта по адресам:

в Кировском районе на улицах:

Столярова, 6, 15, 15а, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 39; 39 корп. 1, 2;

Большой, 2, 4, 70, 2а, 22, 24, 26 (д/с №226) и нечетные номера домов от №21 по №63б;

Серп и Молот, 26, 28;

Урицкого, 27, 31/53, 22а, 24;

Клары Цеткин, 9, 11, 13, 17, 17б, дома 13а,17а, 19, 21/1;

Милицейской, 14, 16, 18, 20;

Проходный пер., Казахской, Ваисова, переулку Проходный;

В Вахитовском районе на улице: Япеева, 19, 25.

В ряде домов Вахитовского и Приволжского районов будет понижено давление воды.

В домах Приволжского района Казани 16 февраля восстановили теплоснабжение и подачу горячей воды. На участке трубопровода 1995 года недалеко от ул. Фучика выявили дефект. Ремонт удалось завершить раньше запланированного срока. Работы затронули 37 домов, один детский сад, две школы и одно лечебное учреждение.



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Маргарита Головатенко