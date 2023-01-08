В аэропорту Перми произошел инцидент с самолетом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Временно закрылся аэропорт Перми сегодня утром из-за ЧП с одним из самолетов. Лайнер авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при начале разбега.

Сообщается, что пассажиры не пострадали, а сам аэропорт «Большое Савино» пока закрыт. Инцидент произошел утром в воскресенье, 8 января.

«Boeing 737-800 рейса ДР 6512, следовавший по маршруту Пермь — Москва, при начале разбега выкатился за пределы полосы. Никто из 183 пассажиров или членов экипажа не пострадал, сам самолет также не получил повреждений. Пассажиры доставлены в аэровокзал. Борт на данный момент эвакуируют с полосы на стоянку воздушных судов», — сообщили в аэропорту.

Причины происшествия устанавливаются. Пассажиры публикуют в соцсетях видео и пишут, что судно застряло в сугробе.

Мария Иванова