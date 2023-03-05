Татарстанцев предупредили об ограничении движения по трассе Казань — Буинск — Ульяновск из-за непогоды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из-за ухудшения погоды ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в воскресенье, 5 марта, с 19:30 ввело ограничение движения на некоторых участках дорог общего пользования федерального значения. Оно распространяется на грузовики, пассажирские автобусы и маршрутные такси.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, до улучшения погоды ограничение движения транспорта вводят на следующих дорогах:

Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск с км 97+900 по км 220+766;

М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Ульяновску с км 199+000 по км 295+100;

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск с км 136+969 по км 180+878;

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к Самаре с км 180+878 по км 218+743, с км 221+067 по км 263+684, с км 283+717 по км 293+472, с км 299+764 по км 326+367;

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск подъезд к Ульяновску с км 0+000 по км 2+200;

А-151 Цивильск — Ульяновск с км 136+710 по км 199+000.

До четырех часов утра понедельника, 6 марта, в Татарстане частично ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков на участке трассы М-5 «Урал»:

в Бугульминском районе на трех участках — с 1 239 км по 1 240 км, с 1 243 км по 1 245 км, с 1 253 км по 1 257,5 км, общей протяженностью 7,5 км;

в Бавлинском районе на одном участке с 1 257,5 км по 1 280 км, протяженностью 22,5 км.

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Татьяна Демина