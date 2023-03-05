Глава Минпросвещения заявил о возможном создании Всероссийской ассоциации наставников

Минпросвещения России может создать Всероссийскую ассоциацию наставников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

— Каждому, кто начинает свой путь в профессии нужен человек, который поделится с ним своим опытом и поможет быстрее стать настоящим профессионалом. Я не исключаю, что Всероссийская ассоциация наставников будет создана, — передает его слова пресс-служба министерства.

Фото: realnoevremya.ru

Кравцов отметил, что сейчас функционирует Координационный совет по наставничеству при Минпросвещения. Он объединил представителей разных отраслей.

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Айрат Назипов