В Татарстане выделят почти 700 млн рублей на благоустройство территорий в восьми районах республики

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана»

В Татарстане на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях республики выделят 696 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», в списке оказались восемь территорий. Они участвовали во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на 2023 год.

Деньги на проекты выделило правительство России в начале февраля. Все работы необходимо выполнить до 30 ноября 2023 года.

Больше всего денег будет потрачено на благоустройство побережья Альметьевского водохранилища. На это потратят 106 млн рублей. По 95 млн рублей получат объекты в Зеленодольском, Лениногорском и Елабужском районах Татарстана. На эти деньги необходимо благоустроить парк Алтынова, Шишкинские пруды и создать спортивный кластер.

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана»

На парк «Молодежный» в Заинске потратят 85 млн рублей, а парк экстремальных и зимних видов спорта получит 80 млн рублей.

Также по 70 млн рублей выделят на Спасский и Лаишевский районы республики. В первом случае деньги передадут на благоустройство социально-культурного центра города «Болгар Спасский», а во втором — на создание культурно-рекреационного центра «Белые горы».



Напомним, в прошлом году семь татарстанских городов — Болгар, Заинск, Зеленодольск, Лаишево, Елабуга, Лениногорск и Мамадыш — заявились на Всероссийский конкурс малых городов. Обо всех проектах можно прочитать в эксклюзивном сюжете «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Татарстана».

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Айрат Назипов