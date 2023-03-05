Умер бывший главный тренер УНИКСа Александр Зрядчиков
На 77-м году жизни скончался мастер спорта СССР, заслуженный тренер России и бывший главный тренер БК УНИКС Александр Зрядчиков. Об этом рассказали в пресс-службе казанской команды.
Александр Зрядчиков работал в клубе из Казани на протяжении 14 лет. С 1994 по 1996 годы он занимал пост главного тренера УНИКСа, с 2004 по 2015 годы входил в тренерский штаб казанской команды.
— Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Модестовича. Он навсегда останется в наших сердцах порядочным и добрым человеком, большим профессионалом своего дела, — рассказали в клубе.
Зрядчиков завоевывал с УНИКСом Кубок Европы и Кубок России. Также становился серебряным и бронзовым призером Единой лиги ВТБ и чемпионата России.
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