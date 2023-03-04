«Не для отчетности, а для улучшений»: в Татарстане применят новые способы борьбы с коррупцией

Фото: Динар Фатыхов

В казанском Кремле состоялось установочное заседание Совета по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики в Татарстане, созданного по инициативе компании СИБУР.

Состав совета организован таким образом, что объединяет представителей государственного сектора, бизнеса и научного сообщества. Встреча была посвящена утверждению членов совета и плана работы на текущий год.

Компетенционным партнером совета выступает компания СИБУР с Центром общественных процедур «Бизнес против коррупции». Первое заседание собрало 10 членов, в числе которых представители Управления раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики, Министерства юстиции РТ, Торгово-промышленной палаты РТ, татарстанского отделения «Деловой России», Федерации профсоюзов РТ, Ассоциации малого и среднего предпринимательства РТ, Ассоциации предприятий промышленности РТ. Также участниками обсуждений стали крупнейшие предприятия республики, в числе которых «Казаньоргсинтез» и учебные заведения — КНИТУ, ИУЭП КФУ, ТИСБИ, КИУ им. Тимирясова.

С приветственным словом выступила Вероника Киселева, старший комплаенс-менеджер ООО «СИБУР». Она представила участникам встречи опыт реализации комплаенс-системы на примере крупнейшего отечественного нефтехимического холдинга и отметила важность внедрения подобных практик.

— Благодаря этому совету у нас есть уникальная возможность передавать свою практику дальше и внедрять разные системы на других предприятиях. Планируется что состав и география нашего совета будут расширяться не только в Татарстане, но и достигнут статуса межрегионального проекта ПФО. Надеемся на нашу совместную продуктивную работу. Это все делается не для отчетности, а для улучшений, — отметила Вероника Киселева.

Эффективность комплаенс-системы СИБУРа подтверждают различные профессиональные сообщества и рейтинги. Компания уже не первый год получает лидирующие позиции в номинации «Управление юридическими комплаенс-рисками» и наивысший рейтинг антикоррупционного бизнеса. В 2018 году СИБУР присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, где ежегодно демонстрирует эффективность комплаенс-системы.

— У Центра общественных процедур и Торгово-промышленной палаты РТ было поручение от Рустама Минниханова о необходимости обучения и правовом просвещении не только крупных компаний, но и представителей малого и среднего бизнеса. Ранее мы помогали только сформировать представление о том, как компании могут вводить антикоррупционные стандарты. Сейчас от компании СИБУР поступила инициатива о создании совета, где мы сможем более профессионально и детально проработать эти направления, — отметила Гульнара Сергеева, сопредседатель АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции».

В ходе заседания было проведено голосование, по результатам которого единогласным решением членов сопредседателями Совета стали старший менеджер направления «Комплаенс и деловая этика» ООО «СИБУР» Вероника Киселева и сопредседатель АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» Гульнара Сергеева.

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Новое сообщество займется разработкой эффективных практик по предупреждению и предотвращению коррупции в Татарстане. Для этого в дорожной карте совета на 2023 год запланированы мероприятия разных профилей — это и участие в мероприятиях и конференциях, связанных с передачей знаний о комплаенсе, организации просветительских мероприятий для сотрудников крупного, среднего и малого бизнесов, оказание консультативной помощи предприятиям и гражданам, а также участие в разработке предложений по улучшению законодательства.

Яна Ушакова. Фото: Динар Фатыхов