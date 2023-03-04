Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении почти 500 человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на донецком направлении 490 человек убитыми и ранеными в результате наступления подразделений «Южной» группировки российских войск, сообщили в Минобороны России.



— На донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США, — сказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Маргарита Головатенко