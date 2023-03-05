Кинолог дал советы по уходу за собакой весной

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT дал советы по уходу за собакой весной.



Он напомнил, что в весенний период наблюдается высокая активность паразитов, поэтому необходимо использовать специальные препараты как снаружи (капли, спреи, ошейники), так и внутри (таблетки), которые могут работать одинаково эффективно.

Специалист порекомендовал перед прогулкой надевать на собаку комбинезон, а после проводить тщательный осмотр. Под рукой всегда необходимо иметь контакты ветеринарных клиник.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

У животного всегда должен быть доступ к чистой воде. Со сменой сезонов корм менять не стоит, но важно обращать внимание на вес питомца.

— Зимой активным породам дают высококалорийные корма, где больше белка и протеина. В теплый период стоит слегка уменьшить рацион, но корм не меняется. Если же не хватает корма, нужно подобрать другой рацион, — заключил он.

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Маргарита Головатенко