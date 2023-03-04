Сегодня в Татарстане мокрый снег и до +1 градуса
В субботу, 4 марта, в Татарстане установится облачная с прояснениями погода. В Гидрометцентре республики прогнозируют местами небольшой снег, в том числе мокрый.
Днем температура воздуха составит от -2 до +1 градуса. В Казани ожидается от -1 до +1°С, в Набережных Челнах — от 0 до -2°С
Синоптики также прогнозируют умеренный юго-западный ветер. На дорогах гололедица.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится слабоморозная погода с небольшими осадками. Ночью ожидается от -3 до -8 градусов, днем — от -1 до -4°С.
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