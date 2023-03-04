Сегодня в Татарстане мокрый снег и до +1 градуса

В субботу, 4 марта, в Татарстане установится облачная с прояснениями погода. В Гидрометцентре республики прогнозируют местами небольшой снег, в том числе мокрый.

Днем температура воздуха составит от -2 до +1 градуса. В Казани ожидается от -1 до +1°С, в Набережных Челнах — от 0 до -2°С

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Синоптики также прогнозируют умеренный юго-западный ветер. На дорогах гололедица.



По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится слабоморозная погода с небольшими осадками. Ночью ожидается от -3 до -8 градусов, днем — от -1 до -4°С.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина