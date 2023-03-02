Прокуратура в Татарстане оштрафовала оператора за пропуск вызова с подменного номера

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане прокуратура привлекла к ответственности оператора связи, пропустившего звонок с подменного номера, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Вину оператора установили, когда изучали одно из уголовных дел о мошенничестве. Установлено, что в январе 2023 года на номер женщины поступил телефонный звонок от неустановленных лиц, которые обманом похитили у нее 146 тысяч рублей. Злоумышленники связались с потерпевшей через иностранного оператора связи с использованием якобы российского номера телефона.

Вопреки требованиям закона «О связи», отечественный оператор связи не воспрепятствовал иностранным соединениям с подменного номера и не прекратил оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть связи.

Суд в Перми назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства. Судебное решение не вступило в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане возбудили административное дело в отношении оператора связи из-за пропуска вызова с подменного номера, проверку провела прокуратура Мензелинского района. В мае 2020 года жительнице Мензелинского района позвонили мошенники, представившиеся правоохранителями. Они обманули жительницу на 90 тысяч рублей. Прокуратура направила дело по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ для рассмотрения в мировой суд Ростова-на-Дону.

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Маргарита Головатенко