Исследование: 76% казанцев практически не общаются со своими соседями

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

76% казанцев почти не общаются со своими соседями. Каждый четвертый житель столицы Татарстана рассказал, что такое общение происходит у него на ежедневной основе, еще 13% предпочитают не встречаться с жителями других квартир. К таким данным в результате совместного опроса пришли аналитики группы Ренессанс страхования и онлайн-гипермаркета товаров для дома ВсеИнструменты.ру.

28% казанцев хотели бы, чтобы их соседи были дружелюбными и вежливыми людьми. Еще 29% признались, что им было бы достаточно того, чтобы рядом с ними проживали чистоплотные жители дома.18% казанцев хотелось бы, чтобы их собратья по жилплощадке постоянно приходили им на помощь. Меньше 15% опрошенных отметили, что их вполне устроили бы замкнутые интроверты, живущие по соседству.

По факту, казанцы чаще всего живут с людьми, которые постоянно забывают выключать кран в ванной — 17%. На втором месте в топе соседи, в квартирах, которых постоянно слышны крики взрослых и детей (12%). На третьем — те, у кого дома идет вечный ремонт — 11%. В топ-5 вошли также соседи из категории «невидимки» — об их существовании вспоминают лишь тогда, когда слышат звук закрывающейся двери — 10%, а также любители собак, кошек и порой попугаев — 10%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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выяснили, что чаще все у казанцев портятся отношения с соседями по причине потопа, в возникновении которого чаще всего виноват сосед об этом рассказали 23% опрошенных. 22% жителей столицы Татарстана уверены в том, что жильцы соседних квартир нарушают правила подключения к электросети и из-за этого в квартире возникают проблемы с подачей электроэнергии. 19% опрошенных признались, что испытывают неприязнь к соседям, от которых к ним в квартиры лезут насекомые. 16% респондентов рассказали, что по причине ремонта в других квартирах, портилось их имущество. У 7% в комнатах появился неприятный запах от приготовления пищи в соседней квартире.

Ко всему прочему исследование показало, что 79% казанцев не пытаются разрешить данный вопрос, при том, что такое положение вещей устраивает далеко не каждого — 43%. В основном, для большинства опрошенных (51%), решением конфликта является устная просьба. Каждый пятый казанец (22%) пишет жалобу в общем чате, предназначенном для жильцов дома.

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Антон Гаврилов