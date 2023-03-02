Ученые КФУ научились предсказывать параметры испарения химических веществ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ученые кафедры физической химии Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета (КФУ) научились предсказывать температуру кипения алканофенонов, теплоту испарения и давление пара. Об этом сообщает пресс-служба КФУ со ссылкой на статью в журнале Journal of Molecular LIquids.

Отмечается, что данные параметры специалистам удалось определить для длинноцепных алканофенонов (октано-, гексано- и октадеканофенона).

По словам одного из авторов научной статьи, доцента химического института им. А.М. Бутлерова КФУ Михаила Ягофарова, классической проблемой химической термодинамики является вопрос о взаимосвязи между структурой молекулы и термодинамическими параметрами испарения.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

— Почему одно вещество кипит при 50 градусах Цельсия, а другое — при 400 градусах? Несмотря на длинную историю исследований, эта проблема до сих пор не решена, — отметил ученый.

Он также пояснил, что над решением данной проблемы работает коллектив кафедры физической химии. Ученый пояснил, что знание данных параметров поможет предсказать то, какой будет концентрация вредных выбросов на определенном расстоянии от завода. Также благодаря пониманию данного аспекта будет понятно, при какой температуре нужно проводить дистилляцию нового соединения с целью его очищения от примесей.

7 февраля раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что старший научный сотрудник казанского федерального университета (КФУ) Ирек Мухаматдинов стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год. Отмечалось, что ученому удалось получить премию за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов.



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Антон Гаврилов