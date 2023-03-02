На новом мосту через Волгу на трассе М-12 установили 18 из 28 опор

Фото: ГК «Автодор»

Председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко провел рабочую встречу с министром транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фаритом Ханифовым. Как сообщили в пресс-службе компании, стороны обсудили ход строительства 8-го этапа М-12 на территории республики и перспективы эксплуатации новой федеральной дороги.

— На мосту через Волгу в Татарстане протяженностью более 3 км полностью готово 18 из 28 опор, выполнено 87% монолитных работ. С правого берега надвинуто 436 м металлоконструкций пролетных строений, с левого — 1 294 м. Рабочим осталось смонтировать еще 1 630 м, — отметили в пресс-службе.

Сейчас на 8-м этапе идет разработка выемки и устройство насыпи дорожного полотна, возведение малых искусственных сооружений (ИССО), а также заготовка материалов к летнему строительству. Строители устанавливают опоры освещения и занимаются монтажом инженерных коммуникаций. До начала весеннего паводка планируется завершить монтаж железобетонных конструкций на малых ИССО.

Фото: ГК «Автодор»

Напомним, «Автодор» планирует завершить строительство трассы М-12 «Восток» в этом году. Дорога, которая свяжет Москву и Казань, должна открыться до конца года.

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Айрат Назипов