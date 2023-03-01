Наставник СК «Синтез» Алексей Кузнецов стал главным тренером сборной Татарстана по плаванию

Фото: СК «Синтез»

В сборной Татарстана по плаванию сменился наставник. Главным тренером стал рулевой СК «Синтез» Алексей Кузнецов, сообщает пресс-служба клуба.

Эту должность ранее занимала Гульнара Гарипова, но она решила покинуть свой пост. После отставки состоялся тренерский совет, на котором была одобрена кандидатура Алексея Кузнецова.

Алексею Кузнецову 34 года. Он заслуженный тренер России и вице-президент Федерации плавания Татарстана.

Фото: СК «Синтез»

Напомним, спортсменов СК «Синтез» вызвали в сборную России по прыжкам в воду. Мария Полякова и Никита Шлейхер отправились из Казани в Подмосковье. Там спортсмены будут тренироваться в составе национальной команды.

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Айрат Назипов