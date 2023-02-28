Спортсмены СК «Синтез» вызваны в сборную России по прыжкам в воду

Фото: СК «Синтез»

Спортсменов СК «Синтез» вызвали в сборную России по прыжкам в воду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня Мария Полякова и Никита Шлейхер отправятся из Казани в Подмосковье. Там спортсмены будут тренироваться в составе национальной команды.

По планам руководства, сбор должен подготовить команду к выступлению на Кубке Евразийских стран, который пройдет в Саратове с 9 по 12 марта.

Фото: МАТЧ! СТРАНА (скриншот видео)

Напомним, на Кубке России спортсмены СК «Синтез» выиграли одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Соревнования проходили в Пензе с 30 января по 3 февраля 2023 года.



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Айрат Назипов