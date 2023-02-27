Глава Минтруда назвал Татарстан одним из самых благоприятных регионов для трудоустройства выпускников

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков считает, что в Татарстане, Москве и Омской области выпускникам учебных заведений проще найти работу и назвал эти регионы благоприятными, сообщает ТАСС.



Котяков отметил, что молодежь — самая мобильная группа на рынке труда, и низкий уровень зарплаты может способствовать «убытию специалистов с территории субъекта».

Министр рекомендовал ряду регионов уделить внимание этому вопросу и сосредоточиться на программах поддержки молодых специалистов.

В Татарстане «закрыли» 2,8 тысячи вакансий на предприятиях ОПК, но острота кадровой проблемы осталась, отмечала в январе министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова. По ее словам, такое большое количество работников привлекли лишь в декабре: это стало возможным благодаря взаимодействию предприятий и муниципалитетов. Сейчас на мониторинге Минтруда РТ находятся 305 предприятий из разных отраслей экономики, которые нуждаются в индивидуальном подборе кадров.

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Маргарита Головатенко