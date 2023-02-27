В Казани завершили реконструкцию старинного дома М.И. Иванова на улице Муштари

В Казани завершена реконструкция объекта культурного наследия «Дом М.И. Иванова, 1908 г., арх. К.С. Олешкевич» на улице Муштари. Сейчас Инспекция государственного строительного надзора Татарстана проводит итоговую проверку.

Ремонтные работы в этом здании начались в августе 2021 года. А уже в этом месяце на территории объекта велись реставрационные работы в местах общего пользования и работы по монтажу систем инженерно-технического обеспечения здания.

Общая площадь здания, реконструированного под жилой многоквартирный дом, — 1475,20 кв. метра. В нем три этажа, 13 квартир общей площадью 1053,90 кв. метра.

Фото: gsn.tatarstan.ru

При положительном результате итоговой проверки объекту культурного наследия будет выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации.

Дом потомственного почетного гражданина Михаила Ивановича Иванова был построен в 1908 году на усадебной земле площадью 875 квадратных сажен. В этом доме в с 1910 по 1922 год жил известный ученый-офтальмолог Александр Агабабов.

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Айрат Назипов