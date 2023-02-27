В Татарстане к 2025 году отремонтируют участок подъездной дороги к Ижевску и Перми от трассы М-7

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане капитально отремонтируют 14-ти километровый участок подъезда к Ижевску и Перми от трассы М-7, который проходит вблизи четырех населенных пунктов Менделеевского района республики. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

— В ходе капремонта дорожники увеличат количество полос движения с двух до четырех путем уширения проезжей части в границах полосы отвода существующей дороги. В местах расширения устроят новую дорожную одежду и усилят существующую. На участке уложат три слоя асфальтобетона общей толщиной 18 см, что при текущей транспортной нагрузке — более 13 тыс. автомобилей в сутки — особенно важно, — рассказали в пресс-службе.

Для обеспечения водоотвода построят 12 и отремонтируют 9 водопропускных труб. Для отвода поверхностных стоков устроят кюветы, сборные железобетонные прикромочные лотки и водосбросы по откосам. Рядом с населенными пунктами Карманково, Ашпайково, Енабердино, Камаево установят 10 автобусных остановок с пешеходными дорожками вдоль проезжей части.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

По планам, работы планируется начать весной 2023 года, а уже в ноябре 2025 года дорога будет открыта.

Сегодня стало известно, что в 2023 году госкомпания «Автодор» намерена полностью запустить трассу М-12 «Восток», которая свяжет Москву и Казань. Что касается трассы до Екатеринбурга, ее строительство планируется завершить в 2024 году.

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Айрат Назипов