TIMERMAN 2023 в Нижнекамске: около 300 лыжников из 9 регионов России вышли на старт

Фото: Артур Юмагулов, предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Мы вернулись и начинаем сезон лыжным стартом»



В минувшее воскресенье, 26 февраля, в Нижнекамске стартовал второй по счету лыжный марафон в календаре спортивных событий TIMERMAN 2023. Побороться за призовые места приехали порядка 300 спортсменов из девяти регионов России. Ранее, 12 февраля, первый лыжный марафон TIMERMAN 2023 успешно прошел в Зеленодольске.



— Нижнекамский лыжный марафон мы проводим впервые. Ранее здесь проходили полумарафон и триатлон. В этом году мы вернулись и начинаем сезон лыжным стартом. Сегодня непростая погода. Дует ветер, идет снег. Но это никак не сказывается на настроении участников. Те, кто уже финишировал, отмечают, что в лесу все спокойно. Участники приехали из разных регионов России, можно смело сказать, что это Всероссийское спортивно-массовое мероприятие, — подчеркнула Алена Комарова, исполнительный директор серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

Фото: Артур Юмагулов, предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Соревнования прошли при поддержке Министерства спорта РТ, раиса РТ Рустама Минниханова. Экологическим партнером лыжного забега стал СИБУР. В рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУР в том числе поддержал инициативу по раздельному сбору отходов и развитию экопросвещения.



В пунктах питания спортсменам в течение всего дня бесплатно раздавали воду и горячий чай в многоразовых стаканчиках, а также рассказывали о пользе сортировки вторсырья. Участники соревнований узнали, что сортировка мусора позволяет увеличить долю перерабатываемых отходов.



— Это межрегиональный проект программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Один из 20 проектов, которые реализует компания в Нижнекамске в 2023 году. Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» стартовала в 2016-м в городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, культуру, инклюзию и волонтерство, — отмечает помощник генерального директора «Нижнекамскнефтехима» по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.



Фото: Нафис Сиразетдинов, предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Марафон — возможность проверить себя на выносливость

Спортсмены могли выбрать дистанции на 5, 15 и 30 км. Среди участников соревнований были не только профессиональные лыжники, но и представители других видов спорта. Артур Юнусов приехал из Набережных Челнов. Молодой человек увлекается велоспортом. Зимой занимается лыжами для подготовки к летним гонкам.



— Этот лыжный марафон дает хорошую возможность еще раз проверить себя на выносливость. Здесь собралось много талантливых участников, которые не дадут расслабиться во время забега. Буду стараться прийти первым, — делится эмоциями перед стартом Артур.



Лыжные забеги были организованы и для самых маленьких — самой младшей участнице соревнований исполнилось всего пять лет. Детям были доступны трассы на 300 и 600 метров.



— Очень отрадно, что в Год здоровья и здорового образа жизни, объявленный мэром Нижнекамска Рамилем Муллиным, мы проводим такое большое мероприятие. Приятно, что в марафоне участвуют спортсмены самых разных возрастов. Спасибо организаторам TIMERMAN и СИБУРу за это праздник спорта, — сказал Айзат Махмутов, заместитель руководителя исполкома НМР по социальным вопросам.

Фото: Артур Юмагулов, предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа ежегодно принимают участие в различных спортивных соревнованиях. В TIMERMAN 2023 попробовать свои силы решили более 30 сотрудников. Среди них начальник цеха завода СПС «Нижнекамскнефтехима» Вячеслав Сергеев. Лыжи он полюбил еще со школы, когда начал заниматься в секции.



— Настроение отличное. Планирую пробежать 30 километров. Хочется попасть в призеры. У нас на «Нижнекамскнефтехиме» есть корпоративная команда, мы три раза в неделю занимаемся, поддерживаем форму. Думаю, что все получится, — говорит он.



Как отмечают нефтехимики, лыжный марафон станет хорошей подготовкой к предстоящим корпоративным соревнованиям «Лыжня СИБУРа».



— Наши лыжники с большим удовольствием принимают участие в забегах. На следующей неделе наша команда поедет в Тобольск для участия в «Лыжне СИБУРа». Это корпоративное спортивное мероприятие, в котором соревнуются более 20 команд. «Нижнекамскнефтехим» представит две. Можно сказать, что участие в TIMERMAN станет хорошей тренировкой к будущим стартам, — говорит председатель СИБУР — Профсоюза «Нижнекамскнефтехим» Олег Шумков.



820 пластиковых бутылок отправят на переработку

По итогам соревнований абсолютным победителем марафона в Нижнекамске стал Александр Зубков — участник, преодолевший 30 км за 01:28:41. Второе место занял Сергей Мясников, его время — 01:28:44. Третье место с небольшим отрывом у Ильфата Набиева с результатом 01:28:49.



Среди женщин победу на дистанции 30 км одержала Рамиля Валеева, её финишное время 01:33:28. Второе место у Дарьи Смирновой, спортсменка пробежала 30 км за 01:42:01. Третье место у Алины Файзрахмановой, ее время — 02:04:29.

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На дистанции 15 км среди мужчин победу одержал Семен Костин с финишем в 00:39:03. Второе место у Булата Шайхутдинова, время — 00:39:50. Третье место у Камиля Валеева с финишем в 00:41:44.



Среди женщин победу на дистанции 15 км празднует уроженка Нижнекамска Анна Сафина. Ее время — 00:49:22. Второе место у Екатерины Ахметкиной с финишем в 00:53:46. Третье место у Людмилы Моховой, ее результат — 00:55:46.



По итогам лыжного марафона организаторы собрали 820 пластиковых бутылок, которые будут отправлены на переработку. Всего же серией спортивных мероприятий TIMERMAN запланировано 17 соревнований на 2023 год. Каждое из которых благодаря СИБУРу пройдет под эгидой экологического просвещения.



Лилия Егорова