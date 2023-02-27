Российские банки предложили снизить размер бесплатных переводов самому себе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские банки предлагают уменьшить предельный размер бесплатных переводов самому себе с 1,4 млн рублей до 300–600 тысяч рублей в месяц. Об этом со ссылкой на свои источники пишет РБК.

В принятом в декабре в первом чтении документе предполагалось, что без комиссии должны переводиться собственные средства граждан между разными банками на сумму до 1,4 млн руб. Речь идет о переводах в том числе через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы.

В ходе подготовки ко второму чтению законопроекта об отмене комиссий за переводы самому себе между банками сейчас обсуждается снижение планки для бесплатных операций до диапазона 300-600 тысяч рублей в месяц.

Фото: pixabay.com

По словам источников издания, против инициативы в первоначальном виде, в первую очередь, выступают Сбербанк и ВТБ. Один из собеседников уточнил, что эти банки в качестве компромисса предлагали установить лимит бесплатных переводов на уровне 200 тысяч руб. При этом часть банков, в основном небольших, наоборот, поддерживают предлагаемый безкомиссионный лимит в 1,4 млн рублей.

Отмечается, что Центробанк продолжит обсуждение законопроекта со всеми заинтересованными сторонами на площадке Госдумы.

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Айрат Назипов