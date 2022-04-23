МКС с помощью двигателей российского корабля смогла уклониться от космического мусора

Орбиту Международной космической станции скорректировали днем при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-18», чтобы уклониться от космического мусора. Об этом сообщили в Telegram-канале «Роскосмоса».

После проведения маневра высота орбиты МКС предварительно увеличилась на 1,8 км. Двигатели «Прогресса МС-18» после включения проработали 623 секунды.

Фото: vk.com/roscosmos

В «Роскосмосе» отметили, что российские двигатели — единственное штатное средство поддержания высоты орбиты станции. Они обеспечивают 11 коррекций орбиты в год.

В начале февраля был опубликован доклад NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства), в котором говорилось, что международную космическую станцию (МКС) могут увести с орбиты и затопить в Тихом океане в январе 2031 года. В NASA ранее заявили, что продолжат сотрудничать с Россией по вопросам Международной космической станции, несмотря на санкции, введенные из-за ситуации с Украиной.



Татьяна Леухина