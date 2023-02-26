Умерла Назира Садыкова — мать бывшего министра здравоохранения Татарстана
Умерла мать бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова — Назира Садыкова, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Похороны состоятся 26 февраля.
— Министерство здравоохранения Республики Татарстан выражает искренние соболезнования председателю Совета ветеранов здравоохранения Татарстана Садыкову Наилю Салаховичу в связи с кончиной супруги — Садыковой Назиры Шайхелисламовны, — сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что вместе супруги воспитали двоих детей, внесших в систему здравоохранения республики огромный вклад и продолживших династию врачей.
Марат Садыков умер умер 29 января 2023 года на 54-м году жизни. За два дня до этого, 27 января, он отметил свой 53-й день рождения. Церемония прощания с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым состоялась в Казани 30 января. Почтить память и выразить свои соболезнования приехали президент республики Рустам Минниханов, первый президент РТ, Государственный Советник Минтимер Шаймиев, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и другие официальные лица.
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