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Умерла Назира Садыкова — мать бывшего министра здравоохранения Татарстана

12:23, 26.02.2023
Умерла Назира Садыкова — мать бывшего министра здравоохранения Татарстана
Фото: pixabay.com

Умерла мать бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова — Назира Садыкова, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Похороны состоятся 26 февраля.

— Министерство здравоохранения Республики Татарстан выражает искренние соболезнования председателю Совета ветеранов здравоохранения Татарстана Садыкову Наилю Салаховичу в связи с кончиной супруги — Садыковой Назиры Шайхелисламовны, — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что вместе супруги воспитали двоих детей, внесших в систему здравоохранения республики огромный вклад и продолживших династию врачей.

Марат Садыков умер умер 29 января 2023 года на 54-м году жизни. За два дня до этого, 27 января, он отметил свой 53-й день рождения. Церемония прощания с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым состоялась в Казани 30 января. Почтить память и выразить свои соболезнования приехали президент республики Рустам Минниханов, первый президент РТ, Государственный Советник Минтимер Шаймиев, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и другие официальные лица.

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Илина Хакимова
ОбществоПроисшествия Татарстан

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