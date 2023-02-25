Япония анонсировала новые санкции против России — ограничения затронут экспорт деталей для дронов

Япония введет новые санкции против России ввиду ситуации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. О предстоящих планах он рассказал в ходе онлайн-саммита лидеров стран группы семи (G7). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на МИД Японии.

Отмечается, что рестрикции затронут активы россиян, российских компаний и финансовых институтов. Также санкции предполагают расширение списка организаций, против которых будет запрещен экспорт и расширение запрещенных к экспорту товаров, которые способствуют укреплению основ российской промышленности, таких как детали для дронов.

Накануне в годовщину спецоперации на Украине санкции против России также ввела Канада. Так, сообщалось, что ограничения затронут 129 физических лиц и 63 организации из России. Cамые масштабные санкции ввели США. Рестрикции затронули российский оборонно-промышленный комплекс, предприятия, производящие углеродное волокно, а также авиакосмический сектор.



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Антон Гаврилов