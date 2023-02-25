На 79-ом году жизни умерла народная артистка России Светлана Брагарник

Народная артистка, актриса театра и кино Светлана Брагарник умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского драматического театра имени Н.В. Гоголя, где она работала с 1972 года.

— Да, сегодня ее не стало, — сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что о дате и месте прощания с актрисой информация будет позже.



Светлана Брагарник — советская и российская актриса театра и кино. В 1968-ом году она окончила актерский факультет ГИТИС. Ярким событием ее жизни стали съемки в фильме Виктор Аристова «Сатана». Благодаря данной киноакартине актриса получила приз за лучшую женскую роль фестиваля «Кинотавр».



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Антон Гаврилов