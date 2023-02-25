Минздрав России начал обучать руководство учреждений здравоохранения новых регионов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минздрав России организовало обучение руководителей учреждений здравоохранения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей для работы в условиях российского законодательства. Об этом рассказала директор центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России Ольга Кобякова.

— Работа эта началась, и сейчас идет в плановом режиме. Есть график обучающих вебинаров, их проводим как мы (ЦНИИОИЗ — прим. ТАСС), так и другие научно-исследовательские медицинские центры. В первом полугодии 2023 года поедем туда физически проводить учебу, — приводит ее слова ТАСС.

Также она добавила, что Минздрав России организовал очное обучение. По ее словам, в Симферополе в рамках первого мероприятия обучение прошли около 50 специалистов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

— Выезжал наш институт совместно с Минздравом, совместно с Росздравнадзором, мы коллег обучали, — сообщила Кобякова.

В заключение она объяснила, что основная цель обучения заключается в том, чтобы обучить специалистов новых регионов особенностям статистического учета, финансово-экономической деятельности и погрузить их в работу в условиях российского законодательства и нормативного регулирования.

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Антон Гаврилов