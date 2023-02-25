В Голливуде хотят снять фильмы по вселенной «Властелина колец»

Голливудская киностудия Warner Bros. планирует выпустить несколько новых фильмов по вселенной Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». Об этом пишут «Ведомости».

Отмечается, что руководство студии заключило сделку на съемку «нескольких» фильмов по мотивам книг Толкина. Права на книги приобрела шведская Embracer Group. Кинопроизводством займется New Line Cinema, которая работала над трилогией режиссера Питера Джексона в 2001—2003 годах.

Пока за проектом не закреплен ни один режиссер.

Фото: commons.wikimedia.org

В трилогию входят фильмы: «Властелин колец: Братство Кольца» (2001), «Властелин колец: Две крепости» (2002), «Властелин колец: Возвращение Короля» (2003). Фильмы выиграли 17 премий «Оскар» из 30 номинаций. Они суммарно собрали чуть меньше $3 млрд в прокате.

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Айрат Назипов