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Татарская синти-поп-группа «Оммаж» выпустила новый альбом

13:41, 24.02.2023
Татарская синти-поп-группа «Оммаж» выпустила новый альбом
Фото: «Оммаж»

Татарская синти-поп-группа «Оммаж» выпустила новый альбом. Он называется «Акылсыз Яшэу Рэвешен Пропагандалау», рассказали «Реальному времени» представители группы.

— Протагонист «Акылсыз Яшәү Рәвешен Пропагандалау» — человек, попадающий «на небеса» после нелепой смерти. Драматургия и сюжетная логика абсолютно безжалостны по отношению к герою, его бросает из крайности в крайность — от агрессии к окружающим его ангелам до абсолютной беспомощности, — отметили авторы.

Музыканты отмечают, что переживаниям лирического героя посвящены четыре песни. Все они образуют «единый сторилайн».

Фото: «Оммаж»

В конце 2020 года «Реальное время» подробно рассказывало о группе «Оммаж». Ознакомиться с их историей можно в большом материале.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоКультура Татарстан

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