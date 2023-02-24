Татарская синти-поп-группа «Оммаж» выпустила новый альбом

Фото: «Оммаж»

Татарская синти-поп-группа «Оммаж» выпустила новый альбом. Он называется «Акылсыз Яшэу Рэвешен Пропагандалау», рассказали «Реальному времени» представители группы.

— Протагонист «Акылсыз Яшәү Рәвешен Пропагандалау» — человек, попадающий «на небеса» после нелепой смерти. Драматургия и сюжетная логика абсолютно безжалостны по отношению к герою, его бросает из крайности в крайность — от агрессии к окружающим его ангелам до абсолютной беспомощности, — отметили авторы.

Музыканты отмечают, что переживаниям лирического героя посвящены четыре песни. Все они образуют «единый сторилайн».

Фото: «Оммаж»

В конце 2020 года «Реальное время» подробно рассказывало о группе «Оммаж». Ознакомиться с их историей можно в большом материале.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов