Что такое синти-поп-группа «Оммаж», прорвавшаяся в «Инстаграм» Рустама Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов запостил в «Инстаграме» и «ВКонтакте» клип казанской группы «Оммаж». «Друзья, от молодежи нового времени на Новый год для вас новая музыка, как, нравится?» — обратился он к подписчикам. Корреспондент «Реального времени», который и сам, как музыкант, принадлежит к числу творческой «молодежи нового времени», выяснил, что за перспективные новички привлекли внимание татарстанского лидера, открывая слушателям большой мир казанской электроники.

Были альметьевские, стали казанские

Всю прошлую неделю главный инстаблогер и по совместительству президент Татарстана Рустам Минниханов был активным инфлюэнсером современной татарской музыки. Сначала у него в аккаунтах появился победитель фестиваля телеканала «Шаян ТВ» «Сәйлән» Камиля Валиева, а затем — дуэт Саиды Мухаметзяновой и Ильнара Шарафутдинова с кавером на «Мин сине шундый сагындым».

А в воскресенье он запостил видео группы «Оммаж» на песню «Юл» на своей странице «ВКонтакте», на которую подписано 206 тыс. человек, и в аккаунте в «Инстаграме», где его читают 529 тыс. участников. Президент выложил ролик, сделав к ней надпись на татарском языке:



«Дуслар, яңа заман яшьләреннән сезгә Яңа елга яңа музыка, ничек, ошыймы сезгә?» («Друзья, от молодежи нового времени на Новый год для вас новая музыка, как, нравится?»)

Некоторая часть комментирующих интересовалась, почему у президента в аккаунте показывают, как нарушаются правила ПДД, а другие, очевидно, знакомые музыкантов, диву давались, откуда в официальном аккаунте такая дискотека. Впрочем, давно известно, что в окружении Минниханова пристально следят за новой музыкальной повесткой, да и группа, хоть и не набрала пока сетевой вес, уже достаточно популярна. Хотя попадание в соцсети президента — для нее большой прорыв и прибавка к известности.

«Оммаж» — группа, появившаяся в мае 2019 года. Ранее их называли альметьевским синти-поп-трио, но этой осенью все музыканты перебрались в Казань. Как и полагается в пресс-релизах, через запятую они упоминают музыкальных кумиров — группу «Кино», Ивана Дорна, раннюю Аллу Пугачеву, Foster the People и MGMT.



«Оммаж» — это вокалист Динус Ягафаров, гитарист Михаил Гордеев и электронщик Айрат Нуркаев. Последний — самый известный участник коллектива, продюсер Mostapace, исследующий многие стили, от эмбиента до фьюче-гэриджа. Перемещаясь в самолетах и поездах в ходе туров между Кировом и Владивостоком, Нуркаев записал в 2018-м EP Compass, а потом ушел в затишье.



Фото: instagram.com/ommage.mp3

Этим летом Нуркаев выпустил новый EP Forsaken, это после двухлетней паузы. Что интересно, если ранее артист увлекался сложными аранжировками, то здесь звучание упростилось и помрачнело — говорят, из-за частых походов в казанское клуб-арт-пространство Werk с его фирменными техно-вечеринками. Также он битмейкер, под музыку которого читают ATL, Thomas Mraz, Loqiemean. Недавно у Нуркаева вышел сольный трек «Твой страх» с сэмплом татарского хора.

Feel it! Хис ит!

На днях само трио издало первый EP «Хис ит», спродюсированный лейблом Yummy Music. Обложку для него рисовал известный автор многих городских граффити, художник Дамир Бозик (27 декабря в московской дизайн-резиденции Flacon1170 открылась его выставка — фотографии работ: граффити, муралы и другие формы стрит-арта).

Сводил запись Ильназ Тарханов, известный как продюсер Cramp, основатель студии 116records.studio, который в декабре запустил с австралийским коллегой Элтоном Смитом лейбл Human Turbines. Его трек RU116 (Cramp 2020 Mix) был издан в начале декабря на лейбле Anjunabeats транс-дуэта Above & Beyond.

Если первый трек «Ай Ли» музыканты сочиняли сами, с помощью друзей, то для «Хис ит» они обратились за помощью к поэтессе Зулейхе Камаловой. Сотрудница журнала «Идель», в частности, до этого участвовала в сочинении трека Au певицы Татарки. По ее словам, музыканты отправляли ей «рыбу» на английском, набор ритмических, но достаточно бессмысленных фраз, на которые она писала свой текст. К примеру, заглавный трек изначально назывался I Just Wanna Be With You.

До «засветки» у президента у «Оммажа» было два момента истины. Многонаселенный паблик «Родной звук» поставил их в топ «лучших новичков» и взял интервью, а песня «Хис ит» прозвучала в анонсе фестиваля Tat Cult Fest (в нем бабушки и дедушки показывают, что такое столичный шик).

Клип, появившийся у президента, снимался за один осенний день на айфон с применением стабилизатора, в нем участвуют скейтбордисты — друзья режиссера Никиты Зубкова.

А что теперь? Пока, по словам музыкантов, число их подписчиков увеличилось ненамного, хотя ролик у президента посмотрели более 60 тысяч раз.