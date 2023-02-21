Программу бесплатной газификации в России продолжат
Реализация программы бесплатной газификации в России продолжится. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.
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