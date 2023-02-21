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Программу бесплатной газификации в России продолжат

12:59, 21.02.2023
Программу бесплатной газификации в России продолжат
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Реализация программы бесплатной газификации в России продолжится. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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