Владимир Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Ставка будет ниже рыночной.
Часть оплаты жилья возьмет на себя государство. К строительству льготного арендного жилья для работников ОПК Владимир Путин поручил приступить оперативно.
«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.
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