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Владимир Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК

12:44, 21.02.2023
Владимир Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Ставка будет ниже рыночной.

Часть оплаты жилья возьмет на себя государство. К строительству льготного арендного жилья для работников ОПК Владимир Путин поручил приступить оперативно.

«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.

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Татьяна Демина
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