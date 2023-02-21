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Владимир Путин заверил, что Россия защитит детей от деградации и вырождения

12:28, 21.02.2023
Владимир Путин заверил, что Россия защитит детей от деградации и вырождения
Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, затронул гендерную политику на Западе. Он заверил, Москва не пойдет по этому пути и не станет одобрять однополые браки.

— Мы обязаны защитить наших детей от деградации и вырождения и мы сделаем это, — заявил глава государства.

«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.

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Татьяна Демина
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