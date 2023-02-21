Владимир Путин заявил, что Россия пыталась мирным способом решить украинский кризис

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что Москва делала все возможное, чтобы решить украинский кризис мирным способом. В это же время Запад готовил Киев к войне:

— Я хочу особо подчеркнуть, что еще до начала специальной военной операции Киевом велись переговоры с Западом о поставках оружия, систем ПВО, боевых самолетов и другой техники, — заявил глава государства.



«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.



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Татьяна Демина