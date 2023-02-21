В этнокультурные движения в Татарстане вовлечено 800 тысяч человек
Как показали независимые социсследования, в Татарстане в этнокультурные движения вовлечено около 800 тысяч человек. Об этом сообщил директор Дома Дружбы народов республики, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов региона Ирек Шарипов.
— В прошлом году национально-культурными объединениями и представительствами Ассамблеи, домами дружбы проведено свыше 3 тысяч мероприятий. В них непосредственно участвовали более 250 тысяч человек. Это хорошие цифры, — рассказал он.
Напомним, в октябре прошлого года раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2023-й в республике Годом национальных культур и традиций. Такой выбор он объяснил важностью сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций и продолжением Года культурного наследия народов России.
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