В Татарстане вырос размер предлагаемых зарплат

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Средняя предлагаемая зарплата в Татарстане по итогам января составила 53 958 рублей — данная сумма на 7 969 рублей больше, чем год назад. К таким выводам в результате исследований пришли эксперты сервиса hh.ru.

Зарплатные предложения работодателей Приволжского федерального округа (ПФО) выросли на 7 234 рубля по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 44 748 рублей. По итогу в конце января 2023 года размер заработной платы в ПФО — 51 982 рубля.

Также исследование показало, что по динамике роста среди зарплат на первое место вышла Башкирия — там работодатели стали предлагать соискателям на 10 924 рубля больше, чем в 2022 году (63 812 рублей в январе 2023 года против 52 888 рублей в январе 2022-го).



18 февраля сообщалось, что по итогам 2022 года размер заработной платы в ПФО составил 49 245 рублей — это на 8% больше значений 2021 года. Исследование также показало, что в 2022 году зарплата работников компаний в России в среднем увеличилась на 5 тысяч, достигнув показателя в 87 947 рублей (+5,6% г/г).



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Антон Гаврилов