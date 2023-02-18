По итогам 2022 года средняя зарплата жителей ПФО выросла на 8% — почти до 50 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По итогам 2022 года размер заработной платы в Приволжском федеральном округе (ПФО) составил 49 245 рублей — это на 8% больше значений 2021 года. К таким данным в результате исследований пришли аналитики «Банка данных заработных плат» российского информационно-аналитического сервиса по поиску работы hh.ru.

Исследование также показало, что в 2022 году зарплата работников компаний в России в среднем увеличилась на 5 тысяч, достигнув показателя в 87 947 рублей (+5,6% г/г).

Помимо этого, выяснилось, что Московская область и Москва по прежнему находятся в топе рейтинга регионов по темпам прироста зарплат. Так, исследование показало, что размер заработной платы там 118 тысяч рублей. Положительную динамику по этому вопросу в прошлом году продемонстрировали Санкт-Петербург и Ленобласть.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В список специалистов, которые в прошлом году получали самые высокие зарплаты вошли менеджеры среднего звена — их доход за год вырос на 7% и достиг отметки в 130 315 рублей. На втором месте по размеру жалованья менеджеры управленческого звена и начинающие специалисты — их доход составил 206 096 рублей и 38 335 рублей соответственно (доход вырос на 6%). Динамика изменения совокупного дохода в 2022 году не коснулась топ-менеджеров, однако размер их месячного заработка составил чуть меньше 600 тысяч рублей.

Лидерами в зарплатном рейтинге стали специалисты по разработке ПО. Их медианный доход составил почти 160 тысяч рублей. При этом осенью их жалованье было меньше чем у менеджеров по стратегическому планированию и оптимизации бизнес-процессов — их медианная зарплата была в размере 150 тысяч рублей.

11 февраля сообщалось, что в Казани самая большая зарплата у менеджера по коммерческой недвижимости. Такому специалисту обещают платить до 1,5 миллионов рублей. Не меньший размер жалованья в столице РТ предлагают платить врачу-стоматологу-хирургу-имплантологу (до 1 миллиона рублей). При этом отмечалось, что на такой размер заработной платы могут претендовать те специалисты, чей опыт работы на аналогичной должности составляет не менее 5 лет. Также у него должно быть профильное образование по данной специальности.

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Антон Гаврилов