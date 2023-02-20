Банк ЗЕНИТ присоединился к проекту Минцифры Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой Банка ЗЕНИТ

Банк ЗЕНИТ и Минцифры Республики Татарстан провели мастер-классы в рамках республиканского проекта «Дай 5!» в школах № 7, 16 и 24 г. Альметьевска. Обучение прошло в комфорт-зонах, созданных Банком ЗЕНИТ по идеям учеников — участников инициативы «Школьный UPGRADE». На мероприятиях присутствовали порядка 100 учеников 8-х и 10-х классов. Они познакомились с алгоритмами создания цифровых сервисов и подготовки презентационных материалов.



«Банк ЗЕНИТ продолжает поддерживать образовательные инициативы. Участие в конкурсе «Дай 5!» стало первым шагом в сотрудничестве с Минцифры Республики Татарстан. Совместными усилиями мы помогаем ребятам приобрести новые знания в сфере IT. Ученики данных школ уже проявили свои творческие способности. В рамках «Школьного UPGRADE» они не только поделились идеями обустройства школьного пространства, но и сформировали новую концепцию образовательной среды», — отметила заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

Проект «Дай 5!» для школьников реализуется технопарком в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в Татарстане. Ученикам необходимо пройти обучение на онлайн-курсе по проектному менеджменту и в офлайн-группах по сборке приложений. Каждый участник попробует свои силы в профессиях менеджера продукта, дизайнера UX/UI- и мобильных приложений, а также соберет собственную программу для смартфона.

Итоги будут подведены в мае 2023 года. Авторы лучших работ получат грант от Минцифры РТ, а финалистов из Альметьевска отметят специальными наградами от Банка ЗЕНИТ. В рамках проекта запланированы менторские и экспертные сессии.

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