Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева

На 51-м году жизнь умерла директор российской рок-группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева. Об этом сообщила концертный директор группы Александра Рерих.

— Да, Ларисы не стало сегодня ночью, — цитирует ТАСС ее слова.

Причина смерти пока неизвестна.

О произошедшем также у себя в телеграм-канале написала лидер группы Диана Арбенина: «Я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили и верим с тобой», — сказано в публикации.

Лариса Пальцева родилась 29 августа 1972 года в Ташкенте. В 1990-е годы она работала в пресс-службе Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой.

Группа «Ночные снайперы» была основана в 1993 году Дианой Арбениной и Светланой Сургановой.

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Антон Гаврилов