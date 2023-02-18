Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
На 51-м году жизнь умерла директор российской рок-группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева. Об этом сообщила концертный директор группы Александра Рерих.
— Да, Ларисы не стало сегодня ночью, — цитирует ТАСС ее слова.
Причина смерти пока неизвестна.
О произошедшем также у себя в телеграм-канале написала лидер группы Диана Арбенина: «Я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили и верим с тобой», — сказано в публикации.
Лариса Пальцева родилась 29 августа 1972 года в Ташкенте. В 1990-е годы она работала в пресс-службе Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой.
Группа «Ночные снайперы» была основана в 1993 году Дианой Арбениной и Светланой Сургановой.
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