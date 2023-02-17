Кабмин одобрил открытие генконсульства Киргизии в Казани
Правительство России одобрило предложение МИД об открытии в Казани генерального консульства Киргизии, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
— Принять предложение МИД России <…> об открытии в Казани генерального консульства Киргизской Республики с консульским округом, включающим территории Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики и Ульяновской области.
Также вице-премьер распорядился принять предложение об открытии генконсульства Киргизии в Санкт-Петербурге с консульским округом, включающим территории Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Петербурга.
Сейчас генконсульства Киргизии есть в Екатеринбурге и Новосибирске. Еще в ряде российских городов действуют отделения посольства.
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