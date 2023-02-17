МОЦ «Сэлэт-Батыр» в Чувашии будет принимать на образовательные смены детей со всей страны

Межрегиональный молодежный общественный центр «Сэлэт-Батыр», Сбер и Батыревский муниципальный округ Чувашской Республики, где территориально располагается учреждение, заключили соглашение о сотрудничестве. Центр «Сэлэт-Батыр» — межрегиональное пространство привлечения, разработки и внедрения новых образовательных, информационно-коммуникационных, гуманитарных технологий.



Площадка для дополнительного образования для детей и молодежи будет запущена в июне 2023 года на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики. Подписанное соглашение направлено на реализацию совместных проектов образовательного, научного, профориентационного, просветительского и информационного характера.



Стороны намерены сотрудничать в сферах развития научно-исследовательской деятельности, материально-технической инфраструктуры, образовательных проектов дополнительного образования, совместной реализации акселерационных программ по развитию молодежного технологического предпринимательства.



Олеся Лебедева, HR-директор Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк»:

«Мы постоянно находится в поиске новых необычных форматов сотрудничества с современными образовательными центрами на территории нашего присутствия. Подписанное соглашение позволит нам совместно развивать новые компетенции детей — участников образовательных смен «Сэлэт-Батыр» со всей страны».



Джалиль Сулейманов, директор АНО «МОЦ «Сэлэт-Батыр»:

«Сейчас мы составляем дорожную карту по развитию сотрудничества. Предусматривается участие специалистов банка и администрации в проведении дополнительных занятий, уроков финансовой грамотности, а также культурных и спортивных мероприятий»



Рудольф Селиванов, глава Батыревского муниципального округа:

«Приятно, что наш муниципальный округ становится интересным для крупных корпораций, которые видят перспективу всестороннего развития образования и творческого воспитания детей. Мы, в свою очередь, создаем современные и комфортные условия для обучения. Появление на территории Батыревского МО такого современного центра, как «Сэлэт-Батыр», — это прекрасная возможность для молодых людей из наших небольших городов и сел получить знания и опыт работы в передовой сфере»



На базе центра круглогодично будет проходить обучение по различным направлениям, планируется проводить культурно-просветительские мероприятия совместно с партнерами. Большое внимание будет уделено развитию национальных языков — «Сэлэт-Батыр» станет средой общения для всех конфессий и народов не только Чувашской Республики, но и соседних регионов.